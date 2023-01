Jovem de 27 anos morre após cair de moto em Maringá

Da Redação

Murilo Dias Andrade conduzia uma motocicleta quando perdeu o controle da direção e caiu

Um motociclista de 27 anos morreu após um grave acidente de trânsito registrado na madrugada deste sábado (28), em Maringá, no norte do Paraná. O acidente foi registrado por volta da 4 horas, na Avenida Anchieta, ao lado do Parque do Ingá.

Murilo Dias Andrade conduzia uma motocicleta quando perdeu o controle da direção e caiu. Ele sofreu ferimentos gravíssimos. Socorristas do Corpo de Bombeiros e a equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foram acionados, porém, ele morreu no local.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área até a chegada do Instituto de Criminalística. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Maringá (IML).

As causas do acidente serão apuradas pela Delegacia de Trânsito de Maringá.

Com informações do Plantão Maringá

