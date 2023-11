Jovem de 27 anos é assassinado na frente da própria casa em Maringá

Na noite desta segunda-feira (27), um rapaz foi assassinado na frente da própria residência, localizada na Rua Pioneiro Guarino Augusto Basseto, no Jardim Alvorada III, na cidade de Maringá. A Polícia Civil de Maringá (PC), através da Divisão de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), investiga o caso.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Câmeras registram homem sendo assassinado a tiros em Sarandi

O jovem, identificado como Wesley Lopes da Silva, de 27 anos de idade, estava em casa, quando um outro homem o chamou pelo nome. Ao sair para atender ao chamado, Wesley foi surpreendido pelo criminoso que estava armado com uma pistola. A vítima foi atingida por aproximadamente 10 disparos. Após o crime, o suspeito fugiu e não foi encontrado até o momento desta reportagem.

continua após publicidade

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



Populares que estavam próximos do local acionaram o socorro e a PM. Entretanto, quando as equipes chegaram no local, o rapaz já estava em óbito. Wesley não tinha antecedentes criminais. A princípio, horas antes ele teria sido ameaçado. A DHPP não descarta nenhuma linha de investigação. O corpo do jovem foi encaminhado ao IML.

Siga o TNOnline no Google News