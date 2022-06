Jovem de 26 anos morre após bater em caminhão na BR-369

O acidente foi registrado na noite deste domingo (19), em Santa Mariana, no Paraná

Da Redação

Atualização: 20 de junho, 2022, às 07:38

fonte: PRF

Conforme a PRF, o motorista do Gol ficou preso às ferragens do veículo e morreu no local