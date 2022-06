Jovem de 26 anos é preso pela PRE ao ser flagrado com 302 kg de droga

Da Redação

Havia 28 pacotes da droga, que totalizaram 302 kg

Um jovem, de 26 anos, foi preso pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) depois de ser pego com 302 kg de substância análoga à maconha, na PR-323, em Sertanópolis, município do Norte do Paraná. O caso foi registrado na noite dessa segunda-feira (20).

A ação policial aconteceu depois de um patrulhamento, quando a equipe de segurança avistou um veículo Renault Sandero de cor vermelha, com placas de São Paulo, trafegando de forma suspeita na rodovia. O automóvel também contava com películas escuras nos vidros, o que dificultou a identificação do motorista e a visualização do interior do carro.

Então, os policiais ordenaram ao motorista do Sandero que parasse, porém, ele desobedeceu e empreendeu fuga. De acordo com o relatório da PRE, o condutor trafegou de forma perigosa, invadindo a pista contrária oferecendo risco a outros motoristas.

Os policiais perseguiram o suspeito por cerca de 8 km. O motorista do Renault só parou quando os agentes de segurança realizaram dois disparos contra o pneu traseiro do veículo. Por conta disso, o Sandero saiu da pista.

Os policiais se aproximaram do carro e encontraram diversos pacotes de substâncias análogas à maconha. O motorista do automóvel, de 26 anos, precisou ser encaminhado para o Hospital Santa Casa de Cambé, por conta dos ferimentos que sofreu devido aos estilhaços de vidro do veículo. O rapaz sofreu apenas escoriações.

fonte: Divulgação/PRE De acordo com a PRE, o Renault Sandero não apresentava alerta de roubo

De acordo com a PRE, o Sandero sofreu diversos danos. O automóvel e os 28 pacotes da droga, que totalizam 302 kg, foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Bela Vista do Paraíso, que fica a 20,1 km de Sertanópolis.

Já o responsável pelo entorpecente, depois de receber alta, foi encaminhado para a Cadeia Pública de Ibiporã.