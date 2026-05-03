Jovem de 26 anos é assassinada a tiros na frente dos quatro filhos no PR

Uma jovem de 26 anos foi morta a tiros dentro da própria casa na noite de sexta-feira (1º), no município de Sertanópolis. O crime, tratado inicialmente como feminicídio, ocorreu enquanto os quatro filhos da vítima estavam na residência. O suspeito de efetuar os disparos fugiu logo em seguida e é procurado pelas autoridades policiais da região.

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A mulher chegou a ser socorrida com vida e encaminhada às pressas para o hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado pouco depois de dar entrada na unidade médica. Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil foram acionadas para isolar a cena do crime e dar início aos trabalhos de perícia. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Londrina para a realização de exames.

Durante a madrugada, policiais realizaram buscas por estradas rurais e bairros vizinhos para tentar localizar o atirador, porém, ninguém foi preso até o momento. A Polícia Civil agora conduz as investigações para identificar o autor e esclarecer a motivação do assassinato. As quatro crianças, que presenciaram a violência no próprio lar, passaram a ser acompanhadas pela equipe de assistência social do município.

A vítima era ativa nas redes sociais, onde acumulava mais de 10 mil seguidores. Em seu perfil, ela compartilhava o dia a dia da maternidade e seu trabalho como empreendedora nos ramos de estética e moda. Na manhã de sábado (2), vídeos publicados poucas horas antes do crime ainda estavam disponíveis, mostrando momentos da jovem com o filho mais novo, um bebê de apenas sete meses.