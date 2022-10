Jovem de 25 anos que estava desaparecida é encontrada morta no PR

Da Redação

Atanaer Rodrigues, 25 anos, que havia desaparecido em Pato Branco no sudoeste do Paraná foi encontrada morta na tarde de sexta-feira (7).

O corpo que estava queimado foi localizado enterrado pela polícia próximo a um rio na comunidade de Caçadorzinho, área rural do Município de Vitorino, no Paraná.

A última vez que Atanaer foi vista com vida foi na quinta-feira (6), quando deixou o filho na escola e não retornou para buscar a criança. Sendo então acionado o Conselho Tutelar e a Polícia Militar.

O ex-companheiro suspeito do crime foi preso preventivamente. O caso é tratado como feminicídio.

Conforme a polícia, a vítima rompeu o relacionamento com o suspeito no domingo (2). Não aceitando o fim do relacionamento, o homem teria asfixiado Atanaer.

Ele ainda teria recebido a ajuda de um adolescente de 17 anos na ocultação do cadáver.

O corpo foi encaminhado ao IML de Pato Branco e o acusado encaminhado ao DEPPEN. A ação conjunta contou com a participação da Polícia Civil da 5ª SDP, Delegacia da Mulher, Denarc e Núcleo de Inteligência da Polícia Militar do 3º BPM.

