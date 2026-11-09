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Jovem de 25 anos morre ao despencar de mais de 65 metros enquanto limpava vidraças em Londrina

Acidente ocorreu durante o serviço em um prédio; Polícia Científica realiza perícia para apurar se houve falha nos equipamentos de segurança

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Jovem de 25 anos morre ao despencar de mais de 65 metros enquanto limpava vidraças em Londrina
Autor Foto: Reprodução

Um jovem de 25 anos morreu na manhã desta segunda-feira (9) após cair do 24º andar de um edifício na região da Madre Leona, em Londrina. O trabalhador realizava a limpeza das vidraças no último andar do prédio quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, despencou de uma altura estimada em mais de 65 metros. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para o resgate, mas o óbito da vítima foi constatado ainda no local.

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A Polícia Militar isolou a área para a preservação da cena até a chegada dos órgãos competentes. De acordo com o investigador da Polícia Civil, Kleber Ivode, a ocorrência é tratada preliminarmente como um acidente de trabalho, porém a corporação aguarda a conclusão da perícia para determinar o que de fato provocou a queda. Durante o atendimento no local, o investigador ressaltou que apenas os laudos técnicos poderão confirmar a dinâmica dos fatos.

O corpo do trabalhador foi mantido sob uma lona térmica no local à espera da liberação dos peritos criminais. A equipe da Polícia Científica realizou registros fotográficos e levantamentos em toda a extensão do prédio, incluindo o terraço. O objetivo da apuração é recolher vestígios que indiquem se houve alguma falha estrutural, rompimento dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) ou negligência nas normas de segurança. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que deverá ouvir testemunhas e analisar os documentos referentes à contratação do serviço de limpeza.

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acidente Londrina morte Segurança do Trabalho trabalho em altura
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