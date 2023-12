Jovem de 25 anos fica em estado grave após capotar carro na BR-369

Carro captou na altura do km 44 da BR-369

Um jovem de 25 anos ficou gravemente ferido na manhã deste sábado (23) após capotar o carro que dirigia na BR-369 em Bandeirantes, no Norte Pioneiro do Paraná. O acidente aconteceu na altura do km 44 da rodovia.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) o rapaz estava com mais quatro pessoas no carro, modelo GM Classic, quando o acidente aconteceu. O capotamento teria ocorrido por volta das 6h40, conforme a corporação.

Ainda segundo a PRF, o jovem recebeu atendimento médico ainda no local e em seguida foi encaminhado em estado grave para o Hospital de Bandeirantes. Já as demais pessoas que estavam no carro tiveram apenas ferimentos leves.

