Jovem de 25 anos é morto com ao menos 15 tiros no Paraná

No fim da tarde desta segunda-feira (14), um jovem de 25 anos, conhecido como "Eduardinho", foi morto após ser baleado com ao menos 15 tiros em São José dos Pinhais, no Paraná.

O jovem estava no interior do veículo quando outro carro parou ao lado e disparou contra ele. Apesar de alguns tiros acertarem apenas o veículo, para a Polícia Militar, a maioria atingiu o jovem, que morreu no local.

A vítima estava com tornozeleira eletrônica, pois havia saído recentemente da cadeia. A suspeita é de que o jovem devia dinheiro ao suspeito, que ainda não foi identificado.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Com informações da ricmais.