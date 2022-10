Jovem de 24 anos morre na BR-376 ao ser arremessado após cair da moto

Da Redação

O acidente ocorreu na noite dessa quarta-feira (20)

Um acidente de trânsito resultou na morte de um jovem de 24 anos, na noite dessa quinta-feira (20), na BR-376, no Contorno Norte de Maringá, norte do Paraná. A vítima, identificada como Lucas Santos de Oliveira, sofreu um acidente no momento em que retornava do trabalho. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a ocorrência.

Segundo a corporação, a vítima trabalhava em uma empresa de comunicação visual, próximo à saída para Paiçandu, município vizinho. Ao sair do trabalho, Lucas realizava o mesmo trajeto todos os dias para casa. No entanto, na noite dessa quarta-feira, os familiares estranharam o atraso do rapaz.

Então, o pai do jovem trabalhador decidiu sair em busca do filho e refez o trajeto que Lucas costumava fazer. Nas proximidades do Conjunto Ney Braga, o homem avistou a moto do filho, uma Honda CG 150, no acostamento do Contorno Norte, e o corpo caído a cerca de 75 metros da onde estava a motocicleta.

O pai rapidamente acionou uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), porém, nada pôde ser feito. Os socorristas apenas atestaram a morte de Lucas. Além disso, pelo estado em que o corpo estava, os profissionais acreditavam que a vítima já estava morta há pelo menos 01h30.

A PRF informou que o acidente teria acontecido por volta das 22h30, mas o corpo só foi encontrado por volta das 00h10.

Uma perita do Instituto Criminalística, esteve no local e após o trabalho de praxe o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Maringá.



Causa do acidente

Até o momento, as autoridades trabalham com a hipótese de que a vítima tenha sofrido uma queda de moto e foi arremessada na sequência, mas o caso será investigado pela Delegacia de Trânsito, já que existe a possibilidade de um segundo veículo ter se envolvido no acidente.

Um fato que chamou bastante a atenção dos policiais e familiares, é que a moto estava levantada e no cavalete, além disso, apresentava sinais de que havia sido arrastada pela pista. Isso aponta que algum caminhão ou carreta esteve envolvido na tragédia.

Com informações do Plantão Maringá.

