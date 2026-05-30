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Jovem de 24 anos morre em Ponta Grossa dias após completar aniversário

Luiz Henrique atuava como auxiliar de logística; as causas da morte ainda não foram divulgadas

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.05.2026, 20:25:27 Editado em 30.05.2026, 20:25:22
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Jovem de 24 anos morre em Ponta Grossa dias após completar aniversário
Autor Ele havia completado 24 anos no dia 4 de maio - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O jovem Luiz Henrique Silva Hemetério, de 24 anos, faleceu na sexta-feira (29) em sua residência em Ponta Grossa (PR). Ele havia completado 24 anos no dia 4 de maio.

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Luiz atuava como auxiliar de logística e residia na cidade. O corpo foi velado na Capela da Funerária Princesa e sepultado às 14h deste sábado (30) no cemitério São Sebastião. A causa da morte não foi divulgada.

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A Igreja Cristã Presbiteriana de Ponta Grossa manifestou pesar nas redes sociais. Em nota, a instituição citou o versículo bíblico de 2 Timóteo 4:7 — “Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Que o Espírito Santo conforte seus corações”, diz trecho da publicação.

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As informações são do portal aRede, parceiro do TNOnline

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