Jovem de 24 anos morre em Ponta Grossa dias após completar aniversário

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O jovem Luiz Henrique Silva Hemetério, de 24 anos, faleceu na sexta-feira (29) em sua residência em Ponta Grossa (PR). Ele havia completado 24 anos no dia 4 de maio.

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Luiz atuava como auxiliar de logística e residia na cidade. O corpo foi velado na Capela da Funerária Princesa e sepultado às 14h deste sábado (30) no cemitério São Sebastião. A causa da morte não foi divulgada.



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A Igreja Cristã Presbiteriana de Ponta Grossa manifestou pesar nas redes sociais. Em nota, a instituição citou o versículo bíblico de 2 Timóteo 4:7 — “Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Que o Espírito Santo conforte seus corações”, diz trecho da publicação.

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As informações são do portal aRede, parceiro do TNOnline