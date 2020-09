Jovem de 24 anos morre em acidente na PR-498 próximo de Maringá - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Na manhã desta quinta-feira (6), um rapaz, de 24 anos, morreu após se envolver em um acidente na PR-498, em Presidente Castelo Branco, cerca de 30 km de Maringá.

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o jovem dirigia um Peugeot 308, com placas de Floraí, quando bateu o automóvel em uma canaleta, na margem da rodovia.

Segundo o Corpo de Bombeiros, logo após a batida, o veículo capotou e o condutor foi ejetado do carro.

O rapaz não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito no local. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), de Maringá.

Com informações; GMC Online.