Jovem de 24 anos morre em acidente na PR-466 em Pitanga

Um jovem de 24 anos morreu vítima de grave acidente na madrugada desta sexta-feira (5) na rodovia PR-466, em Pitanga, no trecho que liga a cidade de Santa Maria do Oeste. Registrado por volta das 5h45, o trágico acidente envolveu um Volkswagen Gol, com placas de Roncador, e um caminhão Scania/R113.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e, de acordo com os socorristas, o motorista do Gol não resistiu aos graves ferimentos e morreu no local do acidente. O condutor do caminhão, um homem de 36 anos, não sofreu ferimentos. Imagens dos veículos mostram que o carro ficou completamente destruído.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e o Instituto de Criminalística, além do Instituto Médico Legal (IML) de Ivaiporã, foram chamados para as providências cabíveis. As causas do acidente serão investigadas.



