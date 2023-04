Jovem de 24 anos morre atropelado na rodovia PR-323

Da Redação

Thiago Felipe Raymundo dos Santos, de 24 anos morreu atropelado na noite de segunda-feira (17), vítima de atropelamento na PR-323, em Paiçandu, região norte do Paraná

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a vítima foi atingida por um Ford/Fiesta com placas de Cruzeiro do Oeste-PR.

O motorista relatou aos policiais que seguia sentido a Cianorte, quando teria avistado duas pessoas. Uma delas estava sentada na mureta de concreto que divide as pistas de rolamento da PR-323. A outra invadiu a rodovia, na intenção de atravessar para o outro lado.

Equipes do Samu atenderam a ocorrência, apesar das manobras de reanimação, Thiago que teve múltiplas fraturas não resistiu e morreu no local. O motorista do carro não teve ferimentos.

A PRE isolou o local e acionou a Polícia Científica. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

* Com informações Corujão Notícias

