Jovem de 24 anos é morto a tiros e outro fica gravemente ferido no PR

Homicídio aconteceu em frente a um bar localizado no cruzamento das Ruas Francisco Amaro e Santo Antônio, no Jardim Catedral

Na noite de sexta-feira (11) em Paiçandu, no norte do Paraná, um jovem de 24 anos morreu com um tiro na cabeça. Outro jovem de 23 anos também foi baleado e ficou ferido gravemente. Polícia Civil investiga motivação no assassinato. Ninguém foi preso.

O homicídio aconteceu em frente a um bar localizado no cruzamento das Ruas Francisco Amaro e Santo Antônio, no Jardim Catedral.

Segundo informações de populares, as vítimas foram surpreendidas por dois rapazes que chegaram ao local em uma motocicleta.

O garupa sacou um revólver e começou a atirar contra Daniel Alessandro. Um dos tiros atingiu a cabeça de Marlom Henrique Almeida de Sene, que morreu na hora.

Daniel foi socorrido por populares ao Hospital São José. Posteriormente transferido para uma Unidade Hospitalar de Maringá.

Policiais Militares compareceram no local, colheram informações com algumas pessoas, mas após diligências, os suspeitos não foram localizados.

O caso foi repassado a polícia civil, que vai investigar o caso. O corpo de Marlon foi encaminhado para o IML de Maringá.

* Com informações Corujão Notícias

