Jovem de 24 anos é morta a tiros no PR; marido é suspeito

Uma jovem de 24 anos foi morta com tiros na cabeça e região do tórax em Ivaí, nos Campos Gerais do Paraná. Ela foi identificada como Merin Izabel Ribeiro Padilha. A Polícia Militar (PM) afirmou que a suspeita é que o marido da vítima tenha cometido o crime.

Após os disparos, o suspeito fugiu do local e ainda não foi localizado, segundo a PM. O crime ocorreu por volta da 7h15 deste sábado (6) na Rua Arthur Franco.

O casal não tinha histórico de briga, segundo parentes informaram ao G1 Paraná. As famílias de dos dois moram em casas próximas de onde ocorreu o crime.

Eles têm uma filha de sete anos, afirmou a PM. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Ponta Grossa, também nos Campos Gerais do Paraná.