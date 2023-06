Jovem de 24 anos é assassinado a tiros em Maringá

Um jovem de 24 anos foi assassinato a tiros em Maringá neste domingo (11). O corpo do rapaz foi localizado no início desta manhã na Rua das Samambaias, no Jardim Ferroviário.

O corpo foi encontrado com marcas de vários tiros na sala de uma residência do bairro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas apenas confirmou o óbito do jovem.

Ele foi atingido com disparos no peito e no tórax. A área foi isolada pela Polícia Militar (PM) para o trabalho do Instituto de Criminalística. O corpo foi retirado pelo Instituto Médico Legal (IML).

O homicídio é agora investigado pela Polícia Civil de Maringá.

