Jovem de 23 anos morre em colisão frontal entre carro e caminhão no PR

Um jovem de 23 anos morreu na noite de sábado (24) após um grave acidente de trânsito registrado na PR-082, em Arapoti, nos Campos Gerais do Paraná. A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

O carro em que a vítima dirigia bateu contra um caminhão em uma reta em pista simples. Não foi informada a causa do acidente.

De acordo com a polícia, o motorista do caminhão, com placas de Araranguá, de Santa Catarina, de 40 anos, não ficou ferido.

O impacto da colisão fez a frente do caminhão ficar quebrada e o automóvel destruído.

A pista ficou interditada por seis horas para o trabalho da perícia e remoção dos veículos. A polícia vai investigar o caso.

Com informações do g1

