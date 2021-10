Da Redação

Jovem de 23 anos morre em capotamento na PR-437

Um jovem de 23 anos morreu em acidente na PR-437, no KM 33, entre Alvorada do Sul e Primeiro de Maio, no norte do Paraná. Ele teria perdido o controle do automóvel na manhã desta segunda-feira (04), por volta das 8 horas. Não há registro de outros veículos envolvidos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o rapaz dirigia um Gol, quando capotou na margem direta da pista, sentido Alvorada do Sul.

O corpo do motorista estava fora do veículo. Além da PRE, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil também estiveram presentes. O Instituto Médico Legal (IML) de Londrina recolheu a vítima.