Jovem de 23 anos morre em acidente envolvendo três veículos na PR-445

Um jovem de 23 anos morreu em um acidente na PR- 445, em Londrina, na madrugada desta sexta-feira (02). Segundo informações, o jovem conduzia uma caminhonete, perdeu o controle e se chocou contra uma mureta, capotando em seguida.

continua após publicidade

Um motociclista tentou sinalizar o acidente colocando a moto na contramão, com o farol ligado. A luz do farol teria ofuscado a visão de um caminhoneiro, que não viu a caminhonete e acabou colidindo contra o veículo já capotado. O motorista da caminhonete foi ejetado do veículo e acabou morrendo no local.

Após a colisão entre a caminhonete e caminhão, um carro também acabou se envolvendo no acidente. Em teste de etilômetro, com o resultado de 0,59 mg/l, a embriaguez do condutor de 29 anos foi confirmada. O homem, que não teve ferimentos, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil.

continua após publicidade

O local onde o acidente aconteceu tinha pouca iluminação. Um projeto que prevê a instalação de lâmpadas de LED no trecho chegou a ser entregue ao governo em julho de 2022, mas a iluminação não foi reforçada.

Com informações, Tarobá News

Siga o TNOnline no Google News