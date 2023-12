Jovem de 23 anos morre em acidente envolvendo motorista embriagado

Uma jovem de 23 anos de idade morreu após se envolver em um acidente entre uma motocicleta e um carro na PR-170, em Jaguapitã, no Norte do Paraná, na noite do último sábado (16). O motorista do carro foi detido por embriaguez ao volante.

De acordo com informações, a vítima, identificada como Raiana Silva, era passageira da motocicleta, acabou não resististindo e morreu no local. O condutor, igualmente com 23 anos de idade, foi encaminhado ao Hospital Municipal de Prado Ferreira com ferimentos moderados e o motorista do carro, de 33 anos, não teve ferimentos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a motocicleta estava à frente e foi atingida pelo veículo. O condutor fez o teste do bafômetro e o resultado indicou embriaguez, com isso, o homem foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia de Rolândia.

