Jovem de 23 anos morre atropelado durante obras na PR-460, em Pitanga
Ocupantes do carro ficaram feridos após o automóvel sair da pista, atingir o operário e capotar no km 4,8 da rodovia
Um trabalhador de 23 anos morreu atropelado na tarde de quinta-feira (1º) no quilômetro 4,8 da PR-460, em Pitanga, na região central do Paraná. A vítima realizava serviços nas obras da rodovia quando foi atingida por um veículo Honda Civic, com placas de Guarapuava. O acidente ocorreu por volta das 14h, no trecho no sentido Nova Tebas.
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De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o motorista perdeu o controle da direção por motivos ainda desconhecidos, saiu da pista, atropelou o operário e capotou na margem da rodovia. O trabalhador não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi encaminhado à Unidade de Execução Técnico-Científica (UETC) de Ivaiporã.
O acidente também deixou três ocupantes do automóvel feridos. O condutor, de 25 anos, e uma passageira, de 63 anos, sofreram lesões graves, enquanto outro passageiro, de 27 anos, teve ferimentos leves. O veículo sofreu danos materiais e as causas da perda de controle serão investigadas pelas autoridades competentes.