Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
FATALIDADE

Jovem de 23 anos morre atropelado durante obras na PR-460, em Pitanga

Ocupantes do carro ficaram feridos após o automóvel sair da pista, atingir o operário e capotar no km 4,8 da rodovia

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Jovem de 23 anos morre atropelado durante obras na PR-460, em Pitanga
Autor Foto: Colaboração/Redes Sociais

Um trabalhador de 23 anos morreu atropelado na tarde de quinta-feira (1º) no quilômetro 4,8 da PR-460, em Pitanga, na região central do Paraná. A vítima realizava serviços nas obras da rodovia quando foi atingida por um veículo Honda Civic, com placas de Guarapuava. O acidente ocorreu por volta das 14h, no trecho no sentido Nova Tebas.

- LEIA MAIS: Homem é preso em Apucarana com moto roubada há quase 10 anos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o motorista perdeu o controle da direção por motivos ainda desconhecidos, saiu da pista, atropelou o operário e capotou na margem da rodovia. O trabalhador não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi encaminhado à Unidade de Execução Técnico-Científica (UETC) de Ivaiporã.

O acidente também deixou três ocupantes do automóvel feridos. O condutor, de 25 anos, e uma passageira, de 63 anos, sofreram lesões graves, enquanto outro passageiro, de 27 anos, teve ferimentos leves. O veículo sofreu danos materiais e as causas da perda de controle serão investigadas pelas autoridades competentes.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente de transito atropelamento investigação de acidentes paraná Segurança Viária trabalho em obras
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV