Jovem de 23 anos morre após ser alvejado a tiros em frente à igreja

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) investiga um assassinato registrado entre o fim da noite dessa sexta-feira (1º) e o início da madrugada deste sábado (2) no bairro Jardim Bonfim, em Almirante Tamandaré, Região Metropolitana de Curitiba.

De acordo com as informações da corporação, um jovem de 23 anos foi morto após ser alvejado por cinco disparos de arma de fogo em frente a uma igreja, situada na Rua Professor Antônio Rodrigues Dias. As autoridades acreditam que o crime aconteceu por conta de uma dívida/acerto de contas.

A equipe de reportagem da Banda B conversou com o aspirante Hudson, da Polícia Militar (PM), que deu mais detalhes sobre o assassinato. Conforme o militar, o atirador estava em uma motocicleta.

"A informação que chegou até a equipe, via 190, foi a de que o atirador efetuou cinco disparos contra a vítima. Conforme as denúncias anônimas, também feitas à PM, [o atirador] se trata de um traficante conhecido aqui da região. As equipes estão fazendo buscas para encontrá-lo", disse o aspirante.

Uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foi acionada, mas nada pôde ser feito. A vítima entrou em óbito no local.

