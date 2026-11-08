Jovem de 23 anos morre após queda de moto em Rolândia
Suspeita é de que vítima tenha sofrido um mal súbito enquanto pilotava
Um jovem de 23 anos morreu após sofrer uma queda de motocicleta na Avenida Pedro Bove, no Jardim Portal Arabella, em Rolândia, no início da noite deste sábado (7). A vítima foi identificada como Carlos Henrique de Oliveira.
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De acordo com informações preliminares, existe a suspeita de que o jovem tenha sofrido um mal súbito enquanto pilotava, perdido o controle da motocicleta e caído na via.
Jovem morreu no local
Equipes de socorro foram acionadas e prestaram atendimento à vítima. Apesar das tentativas de reanimação, Carlos Henrique não resistiu e morreu no local.
As circunstâncias da ocorrência serão apuradas pelas autoridades. A possível ocorrência de um mal súbito ainda não foi confirmada.
Com informações da Tarobá