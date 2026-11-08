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TRAGÉDIA

Jovem de 23 anos morre após queda de moto em Rolândia

Suspeita é de que vítima tenha sofrido um mal súbito enquanto pilotava

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Jovem de 23 anos morre após queda de moto em Rolândia
Autor Acidente ocorreu na noite de sábado - Foto: Tarobá

Um jovem de 23 anos morreu após sofrer uma queda de motocicleta na Avenida Pedro Bove, no Jardim Portal Arabella, em Rolândia, no início da noite deste sábado (7). A vítima foi identificada como Carlos Henrique de Oliveira.

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De acordo com informações preliminares, existe a suspeita de que o jovem tenha sofrido um mal súbito enquanto pilotava, perdido o controle da motocicleta e caído na via.

Jovem morreu no local

Equipes de socorro foram acionadas e prestaram atendimento à vítima. Apesar das tentativas de reanimação, Carlos Henrique não resistiu e morreu no local.

As circunstâncias da ocorrência serão apuradas pelas autoridades. A possível ocorrência de um mal súbito ainda não foi confirmada.

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Com informações da Tarobá

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acidente motocicleta Notícia Rolândia tragédia
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