Jovem de 23 anos morre ao ser ejetado de carro em trecho da BR-373

Um acidente terminou com a morte de um jovem de 23 anos na noite desse domingo (24). De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a tragédia ocorreu em um trecho da BR-373, no sentido Guamiranga a Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná.

A corporação informou que a vítima, identificada como João Paulo Fila, perdeu o controle de seu veículo, um Volkswagen Fox, saiu da pista e se deslocou por cerca de 100 metros em área de escape, quando cruzou a pista transversalmente e tornou a sair da faixa no sentido oposto, colidindo contra a vegetação. O rapaz teria sido ejetado do automóvel.

Conforme a PRF, o acidente será investigado.

João era morador de Guaramiranga. O corpo dele será velado em uma igreja do município; o sepultamento, por sua vez, está previsto para as 09h no cemitério municipal.

