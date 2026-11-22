Foi identificado como Carlos Eduardo da Costa Rosa, de 23 anos, o jovem que morreu afogado na tarde de sábado (21) no Balneário Eliana, em Guaratuba, no litoral do Paraná. Natural de Abatiá, no Norte Pioneiro, e morador de Curitiba, ele chegou a ser resgatado do mar com o apoio de um helicóptero do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu após quase uma hora de tentativas de reanimação na areia. Foi o segundo caso de morte por afogamento em menos de uma hora no litoral paranaense.

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O acionamento das equipes de resgate ocorreu às 14h54, mobilizando a aeronave Arcanjo 01, uma embarcação, guarda-vidas e banhistas que estavam no local. A vítima foi avistada submersa pela equipe aérea nas proximidades do Posto Rota do Sol. Os tripulantes do helicóptero indicaram a posição exata do jovem aos profissionais que estavam na água, permitindo que ele fosse retirado e levado até a faixa de areia. No local, as equipes realizaram manobras de reanimação cardiopulmonar por cerca de 50 minutos, sem sucesso.

A morte de Carlos Eduardo foi a segunda fatalidade por afogamento registrada nas praias paranaenses em um intervalo de menos de uma hora, em meio ao feriado prolongado da Consciência Negra. Pouco antes, às 14h12, outro jovem, de 20 anos, também perdeu a vida após ficar cerca de 15 minutos submerso no Balneário Leblon, localizado no município de Pontal do Paraná.