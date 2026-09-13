Jovem de 23 anos fica ferido após carro capotar na PR-151

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O condutor sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao Pronto Atendimento de Carambeí

Um jovem de 23 anos ficou ferido após um carro capotar na PR-151, em Ponta Grossa, na noite de sábado (12). O acidente aconteceu por volta das 21h, no km 319 da rodovia, trecho entre Carambeí e o entroncamento com a PRC-373.

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Conforme a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o carro Volkswagen Gol seguia no sentido Carambeí a Ponta Grossa quando se envolveu no capotamento e acabou parando no canteiro central da rodovia.

O condutor sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao Pronto Atendimento de Carambeí para receber atendimento médico.

O veículo, com placas de Irati, foi apreendido e encaminhado ao pátio do Posto Rodoviário de Ponta Grossa.

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Com informações do portal aRede