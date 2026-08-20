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CONTRABANDO

Jovem de 23 anos é preso na PR-323 com mil pacotes de cigarros contrabandeados

Carga vinda do Paraguai ocupava porta-malas, bancos e assoalho do veículo

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Jovem de 23 anos é preso na PR-323 com mil pacotes de cigarros contrabandeados
Autor As equipes encontraram 20 caixas de cigarros aparentemente oriundas do Paraguai - Foto: BPRv

Um jovem de 23 anos foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira transportando mil pacotes de cigarros contrabandeados na PR-323, em Perobal, no Noroeste do Paraná. A abordagem foi realizada por volta das 7h30 por uma equipe da ROTAM da 3ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária, durante uma operação de fiscalização direcionada ao combate ao tráfico de drogas, armas e contrabando.

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O motorista, que conduzia um Chevrolet Cruze branco, tentou desviar da fiscalização assim que avistou a viatura policial. Ele parou no acostamento, engatou marcha à ré e entrou em uma estrada vicinal às margens da rodovia, o que motivou um acompanhamento tático por parte dos policiais. O veículo acabou interceptado no mesmo município pouco depois da tentativa de fuga.

Na vistoria veicular, as equipes encontraram 20 caixas de cigarros de marcas estrangeiras, aparentemente oriundas do Paraguai. A mercadoria ilegal estava distribuída por todo o automóvel, ocupando o porta-malas, os bancos e os assoalhos dianteiro e traseiro. Questionado pelos agentes, o condutor, morador de Mandaguaçu, admitiu ter carregado o material em Salto del Guairá, no Paraguai, e revelou que o destino final da carga seria o município de Maringá.

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Diante do flagrante, o jovem recebeu voz de prisão e foi levado para a Delegacia da Polícia Federal de Guaíra para os procedimentos cabíveis. O automóvel e todo o carregamento apreendido foram encaminhados ao depósito da Receita Federal na mesma cidade para a realização das medidas administrativas.

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CIGARROS CONTRABANDO fiscalização paraná Policia Rodoviária tráfico
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