Jovem de 23 anos é morto a tiros em frente a bar em Mandaguari

Douglas Resende tinha passagens pela polícia

Uma homicídio foi registrado na noite dessa segunda-feira (28), em Mandaguari, município situado no norte do Paraná. De acordo com as informações das autoridades, um jovem, de 23 anos, foi morto a tiros no momento em que estava na frente de um bar, localizado no Jardim Progresso. A vítima, identificada como Douglas Vinícius Torres Resende, residia naquela região.

O rapaz foi abordado por uma dupla, que ocupava uma motocicleta, e um deles efetuou diversos disparos. Douglas não resistiu e morreu no local. Não há informações sobre quantos tiros a vítima sofreu.

Após os tiros serem efetuados, a dupla criminosa fugiu.

Equipes da Polícia Militar (PM) e Polícia Civil (PC) estiveram no local. Uma viatura do Instituto Médico Legal (IML), de Apucarana, também no norte do Paraná, foi acionada para recolher o corpo de Douglas.

O caso está sendo investigado pelas autoridades. O jovem assassinado tinha passagens pela polícia.

