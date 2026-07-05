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VIOLÊNCIA

Jovem de 23 anos é morto a tiros após discussão em tabacaria de Sarandi

Vítima havia se desentendido com o atirador momentos antes do crime

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.07.2026, 20:42:34 Editado em 05.07.2026, 20:42:28
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Jovem de 23 anos é morto a tiros após discussão em tabacaria de Sarandi
Autor Polícia Científica e Polícia civil estiveram no local - Foto: Plantão Maringá

Um jovem de 23 anos foi assassinado a tiros na madrugada deste domingo (5) em frente a uma tabacaria localizada na Avenida Brasil, no Jardim Independência, em Sarandi (PR). O crime, que foi registrado por câmeras de segurança, ocorreu logo após um desentendimento no interior do estabelecimento.

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De acordo com os levantamentos das forças de segurança, a vítima havia se envolvido em uma discussão com outro homem dentro da tabacaria, o que exigiu a intervenção de um segurança para separar a briga. O suspeito deixou o local após o conflito, mas retornou armado pouco tempo depois. Ele surpreendeu a vítima, que estava do lado de fora do comércio, e efetuou o primeiro disparo, atingindo a região das costas do rapaz. Mesmo ferido, o jovem correu para o interior do prédio na tentativa de escapar, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o resgate, porém apenas puderam constatar o óbito. A área foi isolada para o trabalho de perícia da Polícia Científica. O caso está sob a responsabilidade da Polícia Civil de Sarandi, que esteve no local para iniciar as investigações e recolher as imagens do circuito de segurança, fundamentais para a identificação do atirador e o total esclarecimento da dinâmica do homicídio.

As informações são do Plantão Maringá

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ASSASSINATO câmeras de segurança investigação policial Jardim Independência segurança pública violência
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