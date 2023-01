Jovem de 23 anos é morta a tiros logo após sair de festa, no Paraná

Da Redação

Carolina foi morta a tiros na noite dessa quarta-feira (25)

Um assassinato foi registrado na noite dessa quarta-feira (25), em Sarandi, cidade da região metropolitana de Maringá, norte do Paraná. Equipes da Polícia Militar (PM), Polícia Civil (PC) e Guarda Municipal (GM) atenderam a ocorrência.

De acordo com as informações das autoridades, uma jovem, identificada como Carolina Conceição de Oliveira Vicente, de 23 anos, foi morta a tiros logo após sair de uma festa, que ocorria em uma chácara no bairro Jardim Real II. A vítima deixou o local depois de ser ameaçada.

Ela saiu correndo e chegou a parar em uma residência para pedir uma bicicleta emprestada. Carolina alegou que precisava dela para fugir. No entanto, a jovem teve o pedido negado.

Então, a jovem tentou continuar a pé, mas acabou sendo abordada por dois homens que ocupavam uma motocicleta. Neste momento, ela foi baleada na cabeça e nas costas.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada para socorrer Carolina, porém, assim que os socorristas chegaram ao endereço, nada pôde ser feito.

O principal suspeito de ter cometido o crime é o companheiro da jovem, segundo as autoridades, pois ele deixou a festa momentos antes do crime ocorrer. Além disso, Carolina já teria registrado boletins de ocorrência contra ele.

A jovem residia em Maringá, no Parque Residencial Tuiuti. Ela deixa três filhos.

O caso está sendo investigado. Até o momento, ninguém foi preso.

Com informações do Plantão Maringá.

