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TRISTEZA

Jovem de 22 anos morre em acidente entre moto e Kombi no PR

Motocicleta pegou fogo com o impacto da batida e a condutora morreu no local antes da chegada do socorro

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Jovem de 22 anos morre em acidente entre moto e Kombi no PR
Autor A condutora da moto não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no local do acidente - Foto: Reprodução/ToledoNews

Uma jovem de 22 anos morreu em um grave acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira (18), na rodovia PR-317, no trecho que liga os municípios de Toledo e Ouro Verde do Oeste. A colisão frontal entre a motocicleta pilotada pela vítima e uma perua Kombi aconteceu nas imediações da ponte sobre o Rio São Francisco, em Toledo.

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De acordo com as informações apuradas no local, os dois veículos trafegavam em sentidos opostos da rodovia quando o condutor da Kombi realizou uma conversão à esquerda para cruzar a pista. A motociclista não conseguiu evitar o impacto e atingiu em cheio a parte frontal da perua. Com a violência da batida, a motocicleta pegou fogo imediatamente e ficou completamente destruída pelas chamas.

A condutora da moto não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no local do acidente. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram a ser acionadas, mas puderam apenas constatar o óbito da jovem.

A ocorrência mobilizou diferentes forças de segurança e resgate na região. Policiais militares do 19º Batalhão realizaram a orientação inicial do tráfego até a chegada da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), que assumiu o registro da ocorrência e a gestão do trânsito na via. A Polícia Científica esteve no local para efetuar o trabalho de perícia e fazer a remoção do corpo da vítima ao Instituto Médico-Legal.

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O acidente voltou a acender o alerta de moradores e empresários que possuem estabelecimentos nas proximidades do trecho. Segundo relatos da comunidade local, colisões no trecho perto da ponte do Rio São Francisco são frequentes, o que motivou novos apelos para que as autoridades competentes instalem redutores de velocidade na pista a fim de diminuir os riscos e garantir a segurança dos condutores.

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acidente de transito alerta comunitário colisão frontal motocicleta rodovia PR-317 segurança vial
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