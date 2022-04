Jovem de 22 anos morre em acidente de trânsito na PR-092

Da Redação

A batida frontal foi entre Quatiguá e Siqueira Campos, na altura do KM 296

Na noite de quinta-feira (31), um jovem de 22 anos morreu em um acidente de trânsito na PR-092, em Quatiguá, no norte do Paraná, .

continua após publicidade .

De acordo com o boletim da Polícia Rodoviária Estadual, a batida frontal foi entre Quatiguá e Siqueira Campos, na altura do KM 296 e envolveu um - GM Astra com placas Joaquim Távora e um caminhão Volvo FH 460 com placas de Rio do Sul- SC.

O motorista do Astra morreu no local. O motorista do caminhão, um homem de 31 anos teve ferimentos leves e foi hospitalizado.

continua após publicidade .

A Polícia Rodoviária de Siqueira Campos fez o atendimento da ocorrência, Polícia Militar também esteve no local. O corpo da vítima foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) de Jacarezinho. As causas do acidente estão sendo apuradas.