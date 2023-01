Jovem de 22 anos morre após queda de moto registrada na região

Da Redação

Gabriela Stefany Jacovozzi ocupava a garupa do veículo que era pilotado por um homem

Uma jovem, de 22 anos, morreu na madrugada deste sábado (14), durante uma queda de motocicleta registrada na zona norte de Maringá, norte do Paraná. Gabriela Stefany Jacovozzi ocupava a garupa do veículo que era pilotado por um homem. O casal seguia pela via marginal ao contorno norte, quando próximo a Avenida América Belay, sofreu o acidente.

Gabriela sofreu graves lesões e morreu dentro da ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O motociclista não sofreu ferimentos. A Polícia Civil, através da Delegacia de Trânsito, irá apurar as circunstâncias do acidente. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

A jovem é a quinta vítima fatal de 2023 no trânsito de Maringá.

As informações são do site Corujão Notícias.

