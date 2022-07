Jovem de 22 anos é morto a tiros em Sarandi; saiba mais

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Polícia Civil investiga a motivação do crime

Um jovem, de 22 anos, foi morto a tiros em Sarandi, no norte do Paraná. O crime aconteceu na noite de segunda-feira (18), de acordo com a Polícia Militar (PM) o crime aconteceu após uma confusão em um bar, na região do Jardim Espanha.

continua após publicidade .

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado. Quando os socorristas chegaram, o homem já estava morto. Segundo o Samu, ele tinha ferimentos no dorso e na coxa.

O corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML). A Polícia Civil investiga a motivação do crime. O rapaz já tinha passagens pela polícia.

continua após publicidade .

Incêndio de grandes proporções destrói edificação em Maringá

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma edificação na Avenida Herval em Maringá, no norte do Paraná, na noite desta segunda-feira (18), segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém se feriu.

O incêndio de grandes proporções chamou a atenção de quem passava pelo local pelas altas labaredas que o fogo ocasionou.

Siga o TNOnline no Google News