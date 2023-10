Jovem de 22 anos é morto a facadas pela esposa em Londrina

Um jovem de 22 anos foi assassinado a facadas na manhã desta sexta-feira (13) pela esposa em Londrina, norte do Paraná. O crime ocorre em uma residência na Rua Elias Daniel Hati, no Conjunto Aquiles Stenghel, na zona norte da cidade.

A mulher disse à Polícia Militar (PM) que cometeu o crime após ter sido agredida pelo marido durante uma discussão. Ela foi presa e a faca apreendida.

A esposa, que tinha vários boletins de ocorrência registrados contra o marido, alegou que foi estrangulada pela vítima e que praticou o crime para se defender. A idade dela não foi informada.

O casal vivia na residência há aproximadamente oito meses. Vizinhos disseram aos policiais militares que as brigas dos dois eram comuns.

Socorristas do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, e do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) estiveram no local, mas o jovem já estava sem vida. A Polícia Civil (PC-PR) vai investigar o caso.

