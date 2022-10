Da Redação

Uma jovem, de 22 anos, foi baleada no final da manhã deste domingo (30), no Jardim São Jorge, na zona norte de Londrina. As informações são do site Tarobá News.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), quando uma equipe chegou no local da ocorrência, a vítima já havia sido levada por populares ao Hospital da Zona Norte.

Ainda não se sabe as circunstâncias do crime. Um dos disparos teria acertado o rosto da jovem.

