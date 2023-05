Jovem de 22 anos é assassinado a tiros em Mandaguari

Da Redação

Crime aconteceu na noite desta terça

Um jovem, de 22 anos, foi assassinado em Mandaguari, na noite desta terça-feira (16). João Pedro Gil estava na casa da mãe e foi morto a tiros, no Jardim Esplanada. A Polícia Militar (PM) foi chamada.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas o rapaz morreu no local. Ele estava na casa da mãe, ao sair, foi atingido por tiros. O autor do crime fugiu.

Conforme a polícia, João havia deixado o sistema prisional há cerca de um mês. Testemunhas do crime serão ouvidas. A Polícia Civil investiga o caso.

