Jovem de 22 anos é assassinado a tiros em Cascavel

Mateus da Silva Mariano foi alvejado com um tiro na face.

Um rapaz de 22 anos foi morto a tiros no início da manhã deste domingo (09) de páscoa, na rua Cuiabá, no bairro Alto Alegre, em Cascavel. Segundo informações da polícia, Mateus da Silva Mariano foi alvejado com um tiro na face, o que resultou em sua morte instantânea.

O crime aconteceu em frente a uma casa noturna da região e chocou moradores e frequentadores do local. A polícia já iniciou as investigações para identificar a autoria do crime e as circunstâncias que levaram a essa violência.

O corpo de Mateus foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) de Cascavel e passará por exames para confirmar as causas da morte. Somente após a conclusão dos procedimentos legais é que o corpo será liberado para seus familiares.

