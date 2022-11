Jovem de 22 anos é acusada de matar idoso esfaqueado no Paraná

Da Redação

O homem foi encaminhado ao hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos

Uma jovem, de 22 anos, foi presa neste domingo (13), após ser acusada de matar um idoso de 60 anos. O crime aconteceu em uma casa na Vila Barbosa, em Terra Rica, a cerca de 60 quilômetros de Paranavaí.

A Polícia Militar (PM) do Paraná foi acionada para atender a ocorrência por volta das 21h30. Conforme boletim de ocorrência, tudo teria se iniciado com uma discussão.

De acordo com uma testemunha que estava no local do crime, a acusada teria começado a discussão com a vítima e, em seguida, esfaqueado o idoso no pescoço. Não há informações sobre o motivo da briga.

O homem foi encaminhado ao hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. A jovem foi presa em flagrante e encaminhada para a delegacia de Paranavaí.





Fonte: Informações GMC Online.

