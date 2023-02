Jovem de 21 anos se afoga em Caiobá e é socorrido em estado grave

Da Redação

Vítima foi entubada e levada estabilizada para o Hospital Regional de Paranaguá

Um jovem de 21 anos foi socorrido em estado grave após se afogar na Praia Brava de Caiobá, em Matinhos, no litoral do Paraná. A vítima foi retirada da água por moradores do local, por volta das 6h desta terça-feira (21).

Segundo testemunhas, o jovem estava sob efeito de álcool e drogas, entrou no mar e se afogou.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) fez o primeiro atendimento. Em seguida, uma aeronave do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) foi acionada.

De acordo com o Tenente Maikon Venancio Correa, responsável pela comunicação social do BPMOA, a vítima foi entubada, medicada e levada estabilizada para o Hospital Regional de Paranaguá.

Os bombeiros reforçaram que banhistas só devem entrar no mar em locais protegidos por guarda-vidas e durante o horário de funcionamento do posto, entre 8h e 19h.

As informações são do G1.

