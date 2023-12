Jovem de 21 anos que foi executado em Maringá é identificado

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Agentes da Divisão de Homicídios e Proteção a Pessoa de Maringá (DHPP), estão investigando uma execução registrada na manhã desta segunda-feira (4), às margens da rodovia BR-376 no Distrito de Iguatemi, em Maringá.

continua após publicidade

- VEJA O VÍDEO: Câmera flagra momento em que homem é morto a tiros no PR; assista



Henrique Almeida de Abreu, de 21 anos, foi assassinado com mais de 15 tiros de pistola. O crime ocorreu na frente da empresa que a vítima trabalhava. Câmeras de segurança, flagraram a ação dos assassinos.

continua após publicidade

As imagens mostram a vítima no interior de um automóvel estacionado. Segundos depois chegam até o local, dois homens armados e usando capacetes. A dupla aproxima do veículo e começa a atirar. A ação foi rápida. Na sequência os atiradores fogem em uma motocicleta, sentido a Mandaguaçu.

Um outro rapaz que também estava no carro, não teve ferimentos e, logo após o atentado, ele desembarca e corre. Populares acionaram o socorro e uma equipe médica do Samu foi até o local, porém o jovem já estava em óbito. Policiais Militares realizaram diligências, mas nenhum suspeito foi encontrado.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



A cena foi isolada, e as Polícias Civil e Científica acionadas. No local foram encontradas cápsulas deflagradas. Existe a suspeita, do rapaz identificado como Henrique ter sido morto por engano. Ele não tinha passagens pela polícia.

Siga o TNOnline no Google News