Um jovem de 21 anos morreu e uma mulher de 20 anos ficou ferida após um capotamento registrado na madrugada desta segunda-feira (16), na rodovia PRC-466, em Manoel Ribas, no Paraná. O acidente ocorreu por volta de 0h25, na altura do km 154, e envolveu um Volkswagen Fox com placas do próprio município.

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De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o automóvel era conduzido por André Felipe Lacerda Gil, que não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A passageira sofreu ferimentos moderados, foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital de Manoel Ribas.

As circunstâncias do capotamento ainda serão apuradas pelas autoridades. Segundo a PRE, tanto o motorista quanto o veículo estavam em situação regular. Após os procedimentos periciais no trecho, o carro foi liberado no local ao pai do condutor.

A morte de André causou grande comoção em Manoel Ribas e na região, onde ele e seus familiares são bastante conhecidos pela participação em acampamentos da Igreja Católica. No domingo (15), os pais do jovem estavam em Borrazópolis, onde se preparavam para servir no Acampamento da Comunidade Católica Jesus Misericordioso (CCJM).

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Com informações do Blog do Berimbau