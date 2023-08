Jovem de 21 anos morre após bater carro contra pilar de viaduto

Um motorista de apenas 21 anos morreu na madrugada deste domingo (13), após um grave acidente de trânsito registrado na PR-437, em PR-437, em Sertanópolis. Conforme informações da Polícia Militar (PM), o jovem bateu o carro contra o pilar de concreto de um viaduto.

Ainda segundo informações da polícia, ele teria perdido o controle do carro ao fazer uma a conversão para a alça de acesso à PR-323, sentido Primeiro de Maio a Sertanópolis. De acordo com informações apuradas no local pela TarobáNews o condutor estava sozinho no veículo, sem o cinto de segurança.

As equipes chegaram ao local e constataram a morte do condutor. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Londrina.

MEDIANEIRA

Uma batida entre dois carros deixou quatro pessoas feridas e um morto na PR-495, em Medianeira, no oeste do Paraná. O grave acidente aconteceu por volta das 19h30 de sábado (12). Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), um carro modelo Gol com placas de Medianeira e outro modelo Ecosport com placas de Itaipulândia bateram de frente.

