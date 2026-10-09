Jovem de 21 anos é preso suspeito de matar amigo após discussão por objetos sumidos no PR

A Polícia Civil do Paraná (PC-PR) concluiu a investigação sobre a morte de André Martins, de 43 anos, deficiente auditivo cujo corpo foi encontrado dentro do imóvel onde morava e alugava para eventos, em Londrina, no Norte do Estado. As diligências apontam que a vítima foi assassinada por um amigo de 21 anos. O suspeito está preso temporariamente e confessou ter agredido o homem com golpes de pedra durante a madrugada do dia 21 de setembro.

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De acordo com as apurações conduzidas pelo delegado Bruno Almeida, o deficiente auditivo encontrado morto por vizinha no Paraná foi assassinado por amigo, conclui polícia. André havia questionado Tiago sobre o sumiço de objetos da residência. Em depoimento prestado à polícia, o jovem afirmou ter consumido drogas antes da discussão e admitiu ter utilizado uma pedra, usada como peso para travar a porta do imóvel, para golpear a vítima na cabeça. O investigado alegou ainda não se recordar de todos os detalhes das agressões devido ao estado alterado.

O circuito de segurança da propriedade registrou o comportamento do suspeito após o homicídio. Em uma das gravações anexadas ao inquérito, Tiago aparece caminhando pela sala de estar enquanto canta. Para tentar ocultar a ação criminosa, ele destruiu outro equipamento de monitoramento instalado na casa. Por essa razão, a autoridade policial indicou que o jovem deverá responder pelos crimes de homicídio qualificado e fraude processual.

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O corpo de André foi localizado na manhã seguinte por uma moradora vizinha, que estranhou o fato de o portão permanecer aberto e de o veículo do morador estar colidido contra uma parede interna da propriedade. Ao entrar no terreno para verificar, a testemunha encontrou marcas de sangue no piso e avistou a vítima caída entre o quarto e o corredor. A Polícia Militar foi acionada e isolou o local para o trabalho da perícia criminal, que apreendeu uma faca com marcas de sangue e um estilete sobre um balcão, além de constatar marcas de pegadas em diversos cômodos da residência.