Jovem de 21 anos é encontrada morta em apartamento de Londrina

Uma jovem, de 21 anos, foi encontrada morta dentro do apartamento em que morava com as amigas na região central de Londrina, norte do Paraná, nesta quinta-feira (2). Karine da Silva Vanjura era vestibulanda de medicina e estava sozinha no imóvel, pois as colegas teriam voltado par as próprias residências durante o feriado prolongado.

A Polícia Militar (PM) foi acionada pelo sindico do prédio, depois que a mãe da jovem não conseguiu falar com ela. Quando os militares chegaram no local, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já havia sido chamada. De acordo com os socorristas, Karine teria morrido por causas naturais.

Segundo informações das autoridades, a jovem teria sofrido uma crise convulsiva há cerca de dois meses. As suspeitas iniciais são de que ela tenha passado mal novamente e, como estava sozinha, não recebeu os atendimentos necessários. Conforme moradores do prédio, a estudante foi vista pela última vez na noite quarta-feira (1º), por volta das 19 horas. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo.

A jovem estudava em Londrina, mas era moradora da cidade de Ortigueira. O sepultamento está marcado para acontecer nesta sexta-feira (3), às 14 horas, no Cemitério municipal de Ortigueira.

