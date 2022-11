Jovem de 21 anos é assassinado dentro de casa em Sabáudia

Da Redação

O Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Civil foram até a casa e o assassinato será investigado

Um jovem, de 21 anos, foi assassinado com diversos tiros dentro da própria casa em Sabáudia, norte do Paraná. O crime ocorreu na madrugada desta sexta-feira (18). A Polícia Militar (PM), de Arapongas, atendeu a ocorrência. O homem foi identificado como Adrian Willian Evaristo e tinha passagem pela polícia, conforme a equipe.

De acordo com informações da PM, a mãe da vítima, que mora em Paiçandu, recebeu uma ligação de sua nora, dizendo que algumas pessoas haviam invadido a residência do casal e atirado contra o jovem. Após o telefonema, ainda de acordo com a polícia, a mãe foi até a casa do filho, encontrou as portas abertas e se deparou com ele sangrando e caído no chão.

"A mulher contou para a equipe que conseguiu se esconder no momento que as pessoas invadiram a casa e atiraram contra o seu marido. No local foram encontradas várias munições de diferentes calibres, além de drogas, celulares e uma motocicleta. Todos os objetos foram apreendidos pela PM", explica o tenente Campos, da PM.

A PM isolou o local e acionou o Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Civil de Arapongas, que investiga o caso. Até o momento, de acordo com a equipe, ninguém foi preso.

