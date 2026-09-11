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Jovem de 21 anos é assassinada ao reagir a tentativa de estupro em Londrina; suspeito foi preso

Vítima fazia panfletagem em frente a um estabelecimento quando foi abordada pelo criminoso; homem ficou ferido na luta corporal e acabou preso

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Jovem de 21 anos é assassinada ao reagir a tentativa de estupro em Londrina; suspeito foi preso
Autor A vítima de 21 anos reagiu a tentativa de estupro e acabou morta - Foto: Reprodução

Uma jovem de 21 anos foi assassinada nesta sexta-feira (11) na zona leste de Londrina, em um caso investigado como tentativa de estupro seguida de homicídio. O crime ocorreu no interior de uma academia que ainda não havia sido inaugurada, localizada na região da Avenida Celso Garcia Cid. A vítima trabalhava fazendo panfletagem em frente ao estabelecimento quando foi alvo do agressor. O suspeito foi preso em flagrante no mesmo dia após tentar buscar atendimento médico para ferimentos sofridos durante o ataque.

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De acordo com os levantamentos preliminares, o homem estava nas proximidades observando a jovem antes de realizar a abordagem. Armado com uma faca, ele teria arrastado a vítima para dentro do imóvel vazio com o objetivo de cometer violência sexual. A mulher reagiu à investida e entrou em luta corporal com o criminoso, mas acabou sendo esfaqueada e morreu ainda no local.

Durante o confronto, o agressor sofreu cortes nas mãos e deixou o prédio deixando um rastro de sangue pelo caminho. Ele se dirigiu a uma oficina mecânica nas redondezas para pedir socorro, alegando aos trabalhadores do local que havia sido vítima de um assalto e ferido por terceiros. A versão fantasiosa causou estranheza aos funcionários, que imediatamente acionaram a Polícia Militar e o serviço de emergência. Aos policiais, o homem teria confessado que observou a vítima e que sua real intenção era estuprá-la.

O suspeito foi preso e encaminhado às autoridades competentes. O corpo da vítima e o local do crime foram isolados para o trabalho das equipes de perícia, que também analisaram as marcas de sangue no trajeto feito pelo agressor até a oficina. A Polícia Civil assumiu o caso e trabalha agora na formalização dos depoimentos e na reunião de elementos técnicos para confirmar a dinâmica, a motivação e atestar oficialmente a hipótese de tentativa de estupro seguida de homicídio.

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