Jovem de 20 anos que morreu em acidente na BR-376 é identificado

Um acidente fatal foi registrado na manhã deste domingo (19) em um trecho da BR-376, no Distrito de Iguatemi, em Maringá, noroeste do Paraná. A ocorrência foi atendida por equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros.

De acordo com as informações da corporação, um jovem, identificado como Yuri Moreira da Silva, de 20 anos, acabou batendo contra uma viga de uma passarela na rodovia BR-376. Os socorristas compareceram ao local, mas nada pôde ser feito.

Yuri estava sozinho na hora da batida e seguia sentido Maringá a Paranavaí, cidade onde o rapaz morava. Ele é filho do ex-vereador Daniel Moreira e sobrinho do atual vereador Josival Moreira, de Paranavaí.

Parte do carro ficou destruída com a colisão. As causas do acidente devem ser apuradas pelas autoridades.

Com informações do GMC Online.

