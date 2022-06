Jovem de 20 anos morre após sofrer acidente de moto

Da Redação

Uma jovem, de apenas 20 anos, morreu após sofrer um grave acidente de moto na BR-369, em Ibiporã, na manhã desta quinta-feira (2).

De acordo com as informações, Camily Rodrigues caiu da motocicleta e foi atendida por socorristas do SAMU. Ela precisou ser entubada e encaminhada ao Hospital Cristo Rei. Infelizmente, devido a gravidade, a jovem não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade hospitalar.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) investiga as circunstâncias do acidente. De acordo com testemunhas, a motocicleta em que ela estava teria sido fechada após uma ultrapassagem irregular de um veículo. O motorista teria fugido sem prestar socorro, mas a polícia ainda investiga essa informação.

Camily estava noiva e iria se casar. Os familiares e amigos estão desolados, e prestam homenagens nas redes sociais.

Com informações, Tem Londrina